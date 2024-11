Lanotiziagiornale.it - La graticola ungherese: Várhelyi, fedelissimo di Orbán, finisce nel limbo della Commissione Ue

C’è qualcosa di tremendamente ironico nel vedere Olivérdi Viktor, arrancare sui diritti delle donne per conquistare la poltrona di Commissario europeo. L’uomo che dovrebbe occuparsisalute dei cittadini Ue si è presentato all’audizione del Parlamento europeo con un bigino di luoghi comuni che farebbe sorridere se non fosse drammaticamente serio: “Sono un alleato delle donne perché ho una moglie e tre figlie”, ha detto con la stessa convinzione di chi dice di non essere razzista perché ha un amico di colore.Il Parlamento Ue alza il muro suMa il Parlamento europeo questa volta non ci sta. Per la prima volta in questa tornata di audizioni dei commissari designati, gli europarlamentari hanno alzato il cartellino giallo (tendente al rosso).è l’unico dei 16 commissari fin qui esaminati a non aver ottenuto il via libera immediato.