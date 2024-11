Lanazione.it - La Bella Elvira, un delitto irrisolto dal 1947. Il libro alla Camera dei deputati. “Fu un femminicidio”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Palaia (Pisa), 8 novembre 2024 – “Il mio intento non è quello di trovare un colpevole, ma riportarea ruolo di vittima”. Con questo obiettivo Bettina Ferretti, pontederese di origine, ora residente a San Miniato, libera professionista nel campo dell’arte, ha presentatodei, il suo“Corpus Domini. Il caso Orlandini“. Storia vera e conosciutissima come ildella. La morte, violenta, di una giovane donna di origine contadina, il cui corpo fu ritrovatovigilia delle nozze in un bosco a Toiano (Palaia), con la gola tagliata e i segni di altre coltellate inferte dopo la sua morte. Era il, la vittima si chiamavaOrlandini e il suo fu un caso mai risolto. Fu anche un caso mediatico, forse il primo dell’era moderna del giornalismo e catturò l’attenzione di tutto il Paese.