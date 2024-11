Inter difesa da Dr Jekyll e Mr Hyde | ecco i motivi

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

. La stagione dell’, fino ad ora, sta andando di pari passo con quanto ci si aspettava. Secondo posto in campionato (a -1 del Napoli in attesa dello scontro diretto di domenica), 10 punti su 12 conquistati in Champions League.L’unico neo, fino ad ora, è stato quello dei goal subiti. I nerazzurri infatti hanno subito 13 goal in 11 partite di campionato (cifra raggiunta ad inizio del girone di ritorno la stagione scorsa). Il dato singolare è soprattutto un altro: in Champions League, in 4 partite, i nerazzurri hanno subito 0 goal. Andiamo a capire idi questa differenza.Fragile in campionato e rocciosa in ChampionsLa partita con l’Arsenal ha dimostrato che l’sa difendersime. Quindi quale può essere il motivo dello squilibrio goal subiti tra campionato e Champions League? La ragione più plausibile risiede nella concentrazione: come dimostrato mercoledì e anche in casa del Manchester City, l’nei big match europei è concentrata al massimo e quindi non si subiscono goal evitabili.