Gaeta.it - Incontro al Ministero: Beko presenta il piano industriale e le sfide degli stabilimenti italiani

Facebook WhatsAppTwitter Si è svolto ieri uncruciale presso ildelle Imprese con i leader diEurope, un momento significativo di confronto che ha visto la partecipazione del Ministro Adolfo Urso, del Sottosegretario Tiziana Bergamotto, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni regionali e dei sindaci delle città in cui si trovano gli. Presenti anche il Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, l’Assessore regionale Stefano Aguzzi e il Sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi. L’si è concentrato sulle prospettive produttive in Italia, in un contesto segnato dasempre più complesse.e quadro critico per il settoreha esposto unpreliminare, sottolineando le difficoltà a cui è sottoposto il settoreelettrodomestici nel contesto post-pandemico.