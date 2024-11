Ilrestodelcarlino.it - In Comune si fanno i conti. Sono 9mila le Tari insolute

Imposte e somme da recuperare: i numeri tornano protagonisti dell’attività e del dibattito in. Per quanto riguarda i balzelli municipali, nel 2024stati notificati 9.374 atti per importidi due annualità non ancora versati all’ente. Nello specifico, in 9 mesi il servizio tributi ha prodotto ben 4.601 atti per il recupero degli importidel 2021 e altri 4.773 riferiti al 2022. Il dato più interessante è che risulterebbe diminuito il tempo intercorrente fra il mancato pagamento e la notifica. La previsione di competenza per il 2024 è di oltre 13 milioni: gli importi da recuperare, in tal senso, corrisponderebbero a circa il 20% del totale. Contestualmente ilsta portando avanti il progetto di aggiornamento delle superfici imponibili relativamente alla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani: iniziativa che comporterebbe a sua volta un recupero di somme per un’entrata annuale di 600mila euro a fronte di 590 atti notificati, anch’essi in aumento.