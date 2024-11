Il Gladiatore II | al Mercato di Traiano una video mapping con alcune immagini del film

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

IlII: aldiunacondelIn vista dell’attesissima uscita nelle sale italiane de IlII, prevista per il 14 novembre 2024 e distribuito da Eagle Pictures, il cuore di Roma si prepara a vivere un evento straordinario: Domenica 10 novembre, nello storicodisarà realizzato uncondellepiù spettacolari ed emozionanti tratte dall’epicodiretto da Ridley Scott.Un’esperienza immersiva e unica:Le monumentali rovine deldi, un simbolo della Roma imperiale, diventeranno per una sera il palcoscenico perfetto per accogliere il pubblico in un’atmosfera suggestiva, dove storia e cinema si incontrano.Grazie a un allestimento tecnologico d’avanguardia, verrà realizzato uncon le sequenze esclusive delche si animeranno e prenderanno vita su uno sfondo che richiama direttamente le ambientazioni della pellicola, amplificando l’impatto visivo ed emozionale delle scene.