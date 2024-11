Ilgiorno.it - Il business dello studentato: "Lottizzazione abusiva basata su una falsa perizia"

di Andrea Gianni MILANO Per alloggiare nellodi via Lepontina 4 gli studenti, secondo le tariffe pubblicate dal gestore, pagano 760 euro al mese per una camera singola con bagno privato, che scendono a 690 euro al mese se si accetta di avere il bagno in comune. Soggiorni brevi sono disponibili alla "tariffa speciale" di 500 euro al mese o 70 euro a notte, con "formula all inclusive". Una lucrosa attività privata, considerando i 122 posti letto sul mercato, che poggia su una convenzione fra il Comune di Milano e Green Stone Sicaf Spa (l’amministratore delegato Domenico Cefaly è tra gli indagati) del 7 luglio 2022, data della firma davanti a un notaio. La "pubblica utilità del servizio di residenza per universitari", in una città affamata di case per studenti, secondo i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, "è stata riconosciuta" dallo Sportello Unico Edilizia "arbitrariamente" perché "relativamente a un intervento edilizio non conforme al Pgt" in quanto "fondato sulladichiarazione della non riconoscibilità dell’area come cortile e viziato dalle molteplici altre violazioni di legge".