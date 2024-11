Ilveggente.it - Hamilton-Ferrari, notizia shock: ribaltato il Mondiale

, ecco lache non ti aspetti che arriva da chi di solito parla di calcio.ildi Formula Uno Il 2025 ormai è alle porte. E insieme a lui, dentro la Formula Uno, porterà ad un cambio epocale: Lewisinnon è più un sogno ma è una realtà. Qualcuno ancora fatica a crederci a dire il vero, ma la situazione è chiara da diversi mesi e quindi il conto alla rovescia sta pure per finire.il(Lapresse) – Ilveggente.itIl sette volte campione del Mondo arriverà a Maranello con la voglia di superare nella classifica all-time Schumacher, appaiato con lo stesso numero di trionfi. Sarebbe un sogno. E nel merito, in maniera anche abbastanza incredibile visto che di solito parla solo di calcio, si è espresso anche Antonio Cassano.