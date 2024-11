Gabriel Garko a ‘Ciao Maschio’ | Il coming out? Sono stato costretto

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, perché dal momento in cui blocchi l’aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa. Fosseper me, per quantoriservato, il famosonon l’avrei mai fatto. Però purtroppo mitrovato in un momento particolare della mia vita: o lo facevo io stesso o qualcuno lo avrebbe fatto per me in un modo brutto”. A confessarlo è, ospite di Nunzia De Girolamo a, in onda sabato 9 novembre in seconda serata su Rai 1. “Devo dire che miliberato di un grandissimo peso”, dice l’attore. “Forse in tanti hanno pensato che io volessi spettacolarizzare questa cosa, ma non era il mio intento.