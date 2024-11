Sport.quotidiano.net - Domenica a Senigallia. "Tante insidie il match contro la Recanatese»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Aldo Clementi, allenatore della Vigor, è reduce dalla vittoria di Coppa a San Benedetto dove ha dato ampio spazio alle seconde linee. Qualipotrebbe nascondere il derby diunacon notevoli problemi, in primis quelli di classifica e con un cambio, per ora provvisorio, alla guida tecnica? "Al di là del passo falso con il Castelfidardo – dice il tecnico rossoblù – prevedo per noi una partita molto difficile. Giocatori come Melchiorri, Sbaffo, Mordini e Raparo hanno un peso impor, direi fondamentale da cui non si può prescindere e comunque incircostanze i giallorossi hanno dimostrato di poter essere pericolosi, come dimostrano i 14 gol fatti. Avevo ed ho tuttora grande stima di Filippi, invece mi troverò di fronte un professionista come Lorenzo Bilò a cui sono molto legato.