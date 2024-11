Da Il Racconto dell’Ancella alle ricerche online su come emigrare | ecco come si consola l’elettorato democratico dopo la vittoria di Trump

Leggi l'articolo completo su Open.online

La futura “Era” preoccupa gli americani. O meglio, quelli che non l’hanno votato. Nelle ore successive all’incoronazione del tycoon47esimo presidente degli Stati Uniti sono balzate lesutrasferirsi all’estero. Quelle per il Canada sono aumentate del 1.270%, per l’Australia dell’820%, e quelle relative alla Nuova Zelanda hanno registrato il picco di 2000%. Sul social Reddit è stato inoltre formato un gruppo chiamato “r/AmerExit” in cui sono condivisi centinaia di consigli e suggerimenti sulla destinazione ideale dove trasferirsi, suottenere visti e posti di lavoro. In protesta contro ladel repubblicano, alcune democratiche hanno inoltre lanciato lo sciopero dei quattro no: no al sesso, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no ai figli. L’iniziativa, che ricalca quella delle donne sudcoreane (organizzata per tutt’altro motivo), si chiama “Movimento 4B”.