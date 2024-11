Gaeta.it - Crisi imminente per i lavoratori di Stellantis a Pomigliano d’Arco: in gioco 100 posti di lavoro

Facebook WhatsAppTwitter A, il clima di incertezza allo stabilimentominaccia di sfociare in unasociale. Circa cento, tra dipendenti della società che gestisce la movimentazione e spedizione delle vetture e operai di una ditta di supporto, attendono notizie sul loro futuro. Con il termine dei contratti di servizio previsto per la fine di dicembre, l’assenza di chiarezza da parte dell’azienda genera timori non solo a, ma in altri stabilimentiin Italia.La situazione ae la mancanza di certezzeAl momento, il rischio di perdere il posto disi fa sempre più concreto. La salute occupazionale di cinquanta operai della società di movimentazione e altrettanti della ditta di supporto pende da un filo, poichénon ha ancora rinnovato i contratti di servizio.