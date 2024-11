Iodonna.it - Costantino della Gherardesca e il fidato Fru guidano i viaggiatori nella penultima tappa della Rotta del dragone

Il viaggio di Pechino Express 2024 sta per concludersi. Stasera alle 21.35 su TV8 va in onda la nona epuntata. Una semifinale che vede ancora nel cast 4 coppie. I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, Italo-Argentina Estefania Bernal e AntoFiordelisi, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi devono percorrere 233 chilometri. Laha inizio a Kandy per concludersi a Mihintale, la culla del Buddhismo in Sri Lanka, oggi meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli. Le coppie di Pechino Express 2024 X Leggi anche › “Pechino Express 2024”, stasera l’ottavain Sri Lanka tra ostacoli e spiagge incantate Pechino Express 2024 su TV8, stasera la semifinale con 4 coppie:Il fischio d’inizio per questo nuovo appuntamento è a Kandy, dove si è conclusa la puntata precedente.