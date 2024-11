Ilnapolista.it - Conte: «L’Inter è la squadra più forte, ma noi vogliamo restare primi»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Antonio, allenatore del Napoli, nella conferenza prima della partita di campionato controha parlato proprio della forza dell’avversaria.ha però anche fatto notare che il Napoli arriva a San Siro da prima in classifica e l’obiettivo è rimanere in testa.: «Non dimenticate che ci arriviamo dain classifica»Sulla sfida contro:«Affrontiamo unache oggi è per tutto quello che ha dimostrato, è lapiù. Hanno lavorato benissimo. Oggi si mettono in una posizione un po’ più alta rispetto alle altre antagoniste. Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca. Vedremo cosa accadrà, stiamo preparando la partita con l’ambizione di giocarci la partita. Ci misuriamo con la migliore del campionato, importante per noi per capire i progressi che stiamo facendo.