Gaeta.it - Cantina di Prepotto partecipa al Merano Wine Festival 2024 con i vini della tradizione friulana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi, situata nei Colli Orientali del Friuli e di proprietàfamiglia Polegato, è stata selezionata per la prestigiosa manifestazione enologica, il, che si svolgerà dal 9 all’11 novembre presso il celebre Kurhaus. Questa manifestazione, punto di riferimento per il settorecolo, si distingue per la sua capacità di raccoglieredi alta qualità provenienti non solo dall’Italia, ma anche da svariate parti del mondo. Ogni anno cresce in importanza, attirando esperti e appassionati in cerca di nuove scoperte e di autentiche espressioni del mondo viticolo.Lazionee il focus suiLa ViarteDurante l’evento, gli operatori del settore e ilover potranno degustare le produzioniLa Viarte, un marchio che esprime l’essenza del territorio friulano attraverso l’eccellenza dei suoi