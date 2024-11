Ilgiorno.it - Camion perde il carico: bloccata la superstrada

Al mattino il tunnel dell’Attraversamento di Lecco chiuso verso Milano perché unista ha perso il. Nel pomeriggio lo svincolo di uscita di Briosco interdetto a causa dell’allarme per una possibile nube tossica per un’autocisterna carica di acido cloridrico ribaltata, con la conseguente serrata pure della Novedratese. Quella di ieri è stata un’altra giornata da incubo per i pendolari della Statale 36, che a ottobre, nelle tratte più trafficate, è stata percorsa da oltre 110mila automobilisti al giorno e altri 14mila di notte. Tutto ciò in concomitanza della riunione della Commissione regionale Territorio richiesta dal consigliere lecchese dem Gian Mario Fragomeli per tracciare il punto sul lavori per le infrastrutture olimpiche, Statale 36 compresa. Sono stati ascoltati tra gli altri Nicola Prisco, responsabile di Anas per la Lombardia a cui compete la gestione della 36 e Eleonora Tambozzo di Simico, Società infrastrutture Milano Cortina.