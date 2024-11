Quotidiano.net - Britney Spears: 25 anni di “Baby one more time”. Il video supera il miliardo di visualizzazioni su Youtube

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 –si conferma ancora una volta superstar globale. Il suo singolo “one” hato ildisufacendo concorrenza al famoso tormentone spagnolo ‘Despacito’ con 4 miliardi e i quasi 3 miliardi di ‘See you again’: singolo commissionato per la colonna sonora di Fast and Furious 7 come tributo alla morte dell’attore Paul Walker. A riportarlo è la rivista statunitense Billboard. Il singolo che recita “.Give me a sign Hit meone”, debuttò il 12 gennaio 1999 e la classificò, già allora, come la cantante teen statunitense più giovane ad aver firmato un contratto con la casa discografica Jive Records. Nonostante le iniziali recensioni contrastanti dalla critica, il disco valse auna nomination come miglior esordiente ai Grammy del 2000.