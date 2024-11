Gamerbrain.net - Black Ops 6 si prepara alla Stagione 1 con tanti contenuti

La1 di Call of Duty Balck Ops 6 e Warzone sta arrivando con, a seguire vogliamo condividere con voi tutte le novità svelate, dalle mappe presenti alle armi, operatori e così via dicendo.Avete già saputo Come funziona il sistema prestigio in Call of DutyOps 6?Call of Duty:Ops 6Nuove Mappe MultiplayerHideout (6v6) e Extraction (6v6): due ambientazioni inedite pronte per offrire azione e strategie in spazi chiusi e dinamici.Heirloom (6v6/2v2) e Racket (6v6/2v2): mappe aggiuntive che saranno disponibili in un secondo momento.Hacienda (6v6): mappa iconica che tornerà più avanti nella.Nuketown Festivo (6v6): la leggendaria mappa di Nuketown con un tocco natalizio, disponibile anch’essa più avanti nella