Atp Finals da Torino a Milano, vicino il rinnovo fino al 2030 da 30 milioni all'anno

I sorteggi del tabellone delle Atpdi2024 accendono la voglia di tennis in Italia. Il capoluogo piemontese sarà animato per sette giorni da oltre 180mila appassionati provenienti da tutto il globo, pronti a godersi lo spettacolo delle sfide tra gli otto migliori giocatori del ranking mondiale, a partire dal debutto di domenica 10 novembre del numero 1 e idolo di casa Jannik Sinner, in campo contro l’australiano Alex De Minaur. E mentre il presidente Fitp, Angelo Binaghi, annuncia il second record di fila di spettatori paganti per una manifestazione sportiva indoor, la Federtennis sarebbe vicina a l’intesa per far rimanere il torneo in Italiaal.IlCon il sostegno del Governo di Giorgia Meloni, il presidente Binaghi starebbe infatti lavorando da tempo a un prolungamento del contratto delle Atpin scadenza nel 2025.