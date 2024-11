Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, malore improvviso: muore a 22 anni

, 8 novembre 2024 – Due comunità in lutto, quella fermana di Campofilone e quella picena di Folignano, per la prematura scomparsa di Alessandro Iommi. Il giovane aveva 22e viveva nella frazione di Villa Pigna. Per qualche giorno si era trasferito a Campofilone, a casa del padre, e lì lo avrebbe colto un, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. A nulla è valso l’intervento del 118 che lo ha immediatamente portato all’ospedale Murri. Alessandro lascia la mamma Maria Assunta e il papà Armando. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo a Campofilone. Nel pomeriggio, invece, alle 15, ci sarà una seconda funzione nella chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista, a Villa Pigna di Folignano. Iommi era un ragazzo dal cuore d’oro, che partecipava sempre a qualsiasi iniziativa si svolgesse sul territorio.