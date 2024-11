Africa Giorgetti | Priorità geopolitica chiave per l’Italia

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 8 nov. (askanews) – “L’è unaper, come dimostra il lancio del piano Mattei per l’, che introduce un nuovo modello di partnership con i paesini basato su equità di cooperazione, interessi condivisi e benefici comuni”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo, nel suo intervento alla conferenza “Italy and the World Bank Group: Partnering for’s Prosperity”, organizzata a Roma da Banca Mondiale, Banca d’Italia e ministero dell’Economia e delle Finanze. “Tramite un approccio incrementale, in cui gli obiettivi sono definiti assieme ai nostri partnerni, il Piano Mattei ora coinvolge nove paesi pilota: Algeria, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia”, ha spiegato.