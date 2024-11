15enne morta suicida ad Enna lo strazio della mamma che non si dà pace | L’hanno fatta sentire una nullità uccisa dalle parole

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Era piena di sogni laad, sogni destinati purtroppo a rimanere nel cassetto. La ragazzina, per motivi ancora da accertare, si è impiccata con una corda dell’altalena ad un albero del giardino di casa sua a Piazza Armerina, una morte sulla quale stanno indagando i carabinieri. Dietro questa orribile storia si allunga l’ombra del revenge porn e del bullismo e i militari stanno indagando per istigazione al suicidio.Il racconto: “Aveva pianto”Intervistata da Pomeriggio Cinque, la donna ha raccontato che era andata a prendere prima la figlia a scuola, che l’aveva chiamata dicendo di non stare bene. Nel tragitto dalla scuola a casa la figlia le avrebbe rivelato una discussione avuta con alcune compagne di classe, che l’avrebbero umiliata fino a spingerla al suicidio.