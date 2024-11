Oasport.it - WTA Finals 2024, Swiatek domina con Kasatkina ed ora fa il tifo per Gauff

Ancora prima di scendere in campo per il suo terzo match alle WTAa Riad, Igasapeva di non avere il proprio destino tra le mani, ma che in ogni caso la sua qualificazione alle semifinale era completamente affidata a Cocoe all’esito della partita contro Barbora Krejcikova.ha comunque fatto il suo,ndo contro la russa Daria, entrata in gioco dopo il ritiro di Jessica Pegula, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1 6-0 in appena 53 minuti di gioco.si trova ora a dover tifare assolutamente per, che l’aveva battuta per 6-3 6-4 nella seconda giornata. La polacca si qualificherebbe per le semifinali solo in caso di vittoria dell’americana contro Krejcikova; mentre un successo della ceca metterebbe la parola fine alla stagione di