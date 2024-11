Lortica.it - Uomo ferito in un incidente con il trattore a Pieve Santo Stefano: interviene l’elisoccorso

È stato attivato intorno alle ore 11 di questa mattina il servizio di emergenza 118 della ASL TSE in seguito a un graveavvenuto in una zona boschiva del comune di. Undi 32 anni è rimastomentre stava utilizzando unin un’azienda agricola locale.A causa delle dinamiche dell’e della posizione impervia, si è reso necessario l’intervento di un elisoccorso. L’è stato trasportato in codice 2 dalPegaso 1 all’ospedale di Careggi, dove riceverà le cure necessarie. Sul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente anche un’ambulanza con infermiere della Misericordia di, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, insieme al personale del PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).