Ultim’ora Inter rinnovo ad un passo | Inzaghi può esultare

Ultimo aggiornamento 7 Novembre 2024 12:41 di Francesco FlautoDopo la vittoria contro l’Arsenal, Simonepuòdoppiamente. È in arrivo ildel contratto del calciatore nerazzurro.Un mercoledì assolutamente positivo per le italiane in Champions League.e Atalanta confermano l’ottimo momento di forma, battendo rispettivamente Arsenal e Stoccarda. I bergamaschi sbancano la “MHP Arena” grazie a Lookman e al primo gol con la maglia degli orobici di Nicolò Zaniolo. Successo di misura per i nerazzurri di, che resistono all’assalto dei Gunners, con una gara difensiva ma efficace, vinta grazie al rigore di Calhanoglu allo scadere della prima frazione di gioco.A “San Siro” la grande protagonista di giornata è la retroguardia composta da Pavard, De Vrij e Bisseck, oltre all’ottimo lavoro svolto dal resto della squadra, che si è compattata per lunghi tratti di partita nella propria metà campo.