Lettera43.it - Trump presidente, i nuovi dazi Usa potrebbero costare all’Italia dai 4 ai 7 miliardi

L’Italia guarda con grande attenzione all’elezione di Donaldcome nuovodegli Stati Uniti, anche per la stretta suiannunciata durante la campagna elettorale. Una simulazione realizzata da Prometeia, infatti, ha mostrato come di fronte al Paese guidato dal governo di Giorgia Meloni si andrebbero a posizionare, qualora il tycoon proseguisse nel suo piano di tassazione, due possibili scenari tariffari. Nel primo, un aumento di 10 punti sui prodotti già sottoposti aporterebbe a un costo aggiuntivo per l’Italia di oltre 4di dollari. Nel secondo, il peggiore, la simulazione ha ipotizzato una crescita generalizzata di 10 punti e la spesa salirebbe fino a più di 7di dollari. A pagare i costi maggiori nel primo caso sarebbe il settore della moda. Nel secondo, invece, quella della meccanica.