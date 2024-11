Davidemaggio.it - The Day of the Jackal da film a serie TV

Il romanzo di Frederick Forsyth Il Giorno dello Sciacallo, pubblicato nel 1971, è arrivato sul grande schermo due volte: una due anni dopo, l’altra nel 1997 con Bruce Willis nei panni del protagonista, un assassino freddo, preciso e senza rivali. Che adesso tornerà a vivere su Sky Atlantic con il volto del Premio Oscar inglese Eddie Redmayne in unaoriginale intitolata The Day of The.Prodotta da Carnivals e commissionata da Sky Studios e Peacock, laè scritta e adattata dallo showrunner Ronan Bennett e diretta da un team di quattro registi tra cui il lead director Brian Kirk. Composta da dieci episodi, in onda da domani e tutti i venerdì alle 21.15, rivisiterà in chiave moderna la trama del romanzo, con lo spietato cacciatore che diventerà preda dei servizi segreti inglesi.