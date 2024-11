Gaeta.it - Sviluppo sostenibile in Africa: progetti di formazione e biocarburanti al forum di Ecomondo 2024

Facebook WhatsAppTwitter La sostenibilità energetica e la promozione diinsono al centro di nuoviavviati dal Piano Mattei, presentati durante l’edizionedell’Green Growth, un’importante occasione di scambio e dibattito organizzata dae dal Ministero dell’Ambiente. Questi interventi mirano a formare una nuova generazione di professionisti nell’ambito delle rinnovabili e a rafforzare le filiere di, con opportunità concrete per l’Italia di collaborare con il continenteno.nel settore delle rinnovabili in MaroccoUno dei principalidel Piano Mattei riguarda la creazione di un centro di eccellenza in Marocco, dedicato allanel campo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.