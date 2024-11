Quifinanza.it - Stop ai servizi digitali del Ministero del Lavoro l’8 Novembre 2024: cosa fare in caso di dimissioni

Ildele delle Politiche Sociali ha annunciato una temporanea sospensione dei suoil’8.A causa infatti di interventi di manutenzione già programmati, che avranno luogo dalle 15:00 di venerdì 8fino alla conclusione delle operazioni, prevista per la giornata di sabato 9, durante questo periodo, il portale “” sarà offline, e i cittadini dovranno seguire procedure alternative per l’invio telematico dellevolontarie.aideldell’8: come inviare levolontarieCome riportato nella nota stampa deldel, chi intende dimettersi durante l’intervallo di indisponibilità deipuò procedere in due modi:Invio autonomo delletramite E-mailIn questo, la primadaè compilare il modulo diin formato PDF, che può essere scaricato dal portale deldel, da questa pagina.