Stoccarda-Atalanta, la Provincia di Bergamo rinnova il gemellaggio con la contea di Ludwigsburg

Non soltanto calcio: la partita che l’ha giocato sul campo dello, vincendo 0-2 nella quarta giornata di League Phase di Champions League, ha nascosta dietro di sé una storia: perché ci sono coincidenze davvero particolari che rafforzano rapporti in essere e, perchè no, sviluppano nuove collaborazioni.Il Presidente dello, Dietmar Allgaier, è infatti anche il landrat (presidente) del Landkreis () di, che si trova a una quindicina di chilometri dalla città dove ha giocato la Dea.La coincidenza? Laè gemellata con ladi, presieduta da Pasquale Gandolfi, con cui era stato firmato un accordo di partenariato a fine 2022. L’intervallo della partita è stato così l’occasione per consolidare una bella amicizia, ma anche per instaurare nuovi rapporti.