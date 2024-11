Oasport.it - Sorteggio ATP Finals 2024 oggi: orario, programma, tv, streaming

, giovedì 7 novembre (ore 12.45), avrà luogo presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, la cerimonia deldelle ATP. L’evento che vede ai nastri di partenza i migliori otto giocatori della stagione tennistica prenderà forma, con la definizione dei due raggruppamenti del Round Robin. Un torneo che non vedrà ai nastri di partenza il vincitore del 2023, Novak Djokovic, che in avvicinamento a questo evento ha dato forfait per un infortunio.Fari puntati su Jannik Sinner, n.1 del mondo, che va a caccia del primo successo di un certo peso in Italia. Vittorioso nel 2019 delle Next Gen ATPa Milano, il pusterese vuole chiudere il cerchio, ma raggiungere questo traguardo non sarà affatto semplice. Ci saranno degli avversari da temere, che potrebbero ostacolarne il cammino.