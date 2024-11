Gaeta.it - Sequestro di rifiuti a Boscoreale: operazione della Polizia Locale e denunce per gestione illecita

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha recentemente condotto una significativa, culminata neldi un’area in via Vicinale Tufano. L’azione è scaturita da una segnalazione riguardante attività di smaltimento illegale di, portando alla denuncia del proprietario del terreno e degli operai presenti. Sotto la guida del comandante Giovanni Sansone, gli agenti hanno agito tempestivamente per fermare una situazione che metteva a rischio l’ambiente e la salute pubblica.InterventoL’interventoè stato attuato a seguito di una segnalazione telefonica che ha richiamato l’attenzione su presunti smaltimenti irregolari di. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno notato attività sospette in corso e hanno proceduto a effettuare verifiche più approfondite.