Roma, disabile violento picchia la compagna in carrozzella

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024- Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Frascati hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un quarantatreenne italiano accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.I fatti risalgono allo scorso 5 febbraio, quando gli agenti della Sezione Volanti della Questura dierano intervenuti in Largo Ferruccio per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna da parte del suo compagno. Ai poliziotti la vittima aveva raccontato che, dal 2021, in seguito ad un incidente stradale, era costretta all’utilizzo di una sedia a rotelle e che il suo compagno, anch’egli invalido dopo il medesimo incidente, era diventato più aggressivo nei suoi confronti.Da quel momento avevano incominciato a litigare di frequente e l’uomo la minacciava spesso, anche di morte.