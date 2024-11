Pirelli ricavi terzo trimestre +08% confermati target 2024

Quotidiano.net - Pirelli, ricavi terzo trimestre +0,8%, confermati target 2024

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

chiude ilconin crescita dello 0,8% a 1.737 milioni, volumi in crescita del 3% grazie alla decisa crescita dell'High Value, un utile operativo di 276,8 milioni (+4,4%). L'utile netto è di 139,8 milioni di euro e si confronta con i 168,4 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso che includevano però impatti positivi per 40 milioni di euro legati al Patent Box per il triennio 2020-2022. Il gruppo, si legge in una nota, "conferma icomunicati nel mese di agosto". Sui 9 mesi irisultano in crescita dello 0,5% a 5.184,5 milioni, l'Ebitda adjusted è stato pari a 1.157 milioni di euro, in crescita del 3,7%, l'Ebit di 815,9 milioni di euro e l'utile netto pari a 371,1 milioni di euro.