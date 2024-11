Ilgiorno.it - Pietro e Chiara, un sì “sofferto” (e fragile) a Matrimonio a prima vista 2024

Milano – Un “sì”. Ma molto travagliato (e non definitivo). Ieri sera è andata in onda la puntata della decisione finale della nuova edizionedi “”. Se per i bergamaschi Asia ed Anthony decidere di restare insieme alla fine dei 30 giorni dell’esperimento è stato quasi “fisiologico”, la scelta è stata decisamente più complessa per l’altro lombardo protagonista di questa stagione, lo store manager di MilanoDe Luca, in coppia con la novareseMaderna. Chi sono Anthony, Asia edi: l’uomo d’altri tempi, una donna decisa e un milanese poliedrico Tra i due non c’è stato il classico colpo di fulmine: le stesse amiche della sposa, al momento delle nozze al buio, si erano mostrate dubbiose. “Non è il suo tipo ideale” hanno spiegato.