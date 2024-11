Ilfattoquotidiano.it - “Per far vincere una donna negli Usa devi candidarne due”: perché il voto femminile ha tradito Harris

Donald Trump ha raggiunto la sua seconda presidenza, migliorando, in quasi tutte le contee, il risultato ottenuto nell’elezione del 2020, mentre Kamalaha perso 5 punti fra i giovani e 3 fra le donne rispetto al risultato di Biden nella stessa elezione. Come successe per Hillary Clinton le donne non hanno votato, in modo massiccio, una. La lettura di questi dati ci pone di fronte ad un interrogativo che ci facciamo spesso.le donne sembrano frenate a votare una candidata del loro stesso sesso.Concorrono molti fattori: primo fra tutti è che, potrebbe sembrare ovvio, le donne non sono tutte uguali, nel senso che per molte non è considerata importante l’appartenenza di genere e quindi ilviene dato valutando principalmente altri elementi. Più volte abbiamo sottolineato come non basta essereper mettere in atto politiche a favore delle donne, non basta essereper comprendere e immedesimarsi in quante discriminazioni ancora subiscono le donne e agire per abbatterle.