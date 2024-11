Ilfoglio.it - Per Enel risultati in crescita nonostante il minor utilizzo delle centrali a carbone

La contrazione dei ricavi dovuta allae quantità di energia termoelettrica venduta e anche a prezzi decrescenti, non ha impedito adi archiviare i primi mesi del 2024 con margini e risultato netto in. L’Ebitda ordinario, infatti, è stato di 17,4 miliardi di euro, in aumento del 6,5 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2023 e l’utile netto ordinario del gruppo è stato di circa 5,8 miliardi, che vuol dire un balzo del 16,2 per cento se confrontato allo stesso periodo dell’anno precedente). Il calo dei ricavi (passati da 69,5 milioni a 57,6 milioni, in flessione del 17,1 in percento) ha risentito soprattutto della riduzione dell’, che era stato implementato dopo il taglioforniture di gas dalla Russia, ma contemporaneamente l’incidenza della generazione di energia asui ricavi totali è scesa dal 4,2 per cento allo 0,9 per cento accompagnata dall’aumento dell’apporto della generazione nucleare, a emissioni zero.