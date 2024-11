Tg24.sky.it - Padova, 14enne investita in bici: dottoressa indagata per non averla rianimata

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Eleonora Chinello, la ragazza di 14 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco () travolta e uccisa da un'auto lo scorso 28 ottobre mentre viaggiava in sella alla propria. Secondo quanto è emerso, lache il giorno dell'incidente ha risposto alla chiamata d'emergenza non avrebbe eseguito alcuna manovra di rianimazione per tentare di salvare la ragazza, deceduta al policlinico del comuneno. La donna, 62 anni e originaria di Castel Volturno in provincia di Caserta, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di rifiuto di atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione nell'omicidio colposo.