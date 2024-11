Gaeta.it - Oltre 60 imprenditrici partecipano al congresso sull’imprenditoria femminile a Gorizia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si apre oggi ail 14°dedicato all’imprenditorianell’Area Adriatico-Ionica, che coinvolgesessantaprovenienti da vari paesi come Italia, San Marino, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Albania e Montenegro. Questo evento, che è organizzato dal Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio insieme alla Camera di Commercio Venezia Giulia, si allinea con gli obiettivi culturali di Nova Gorica e, designate Capitale Europea della Cultura nel 2025. Ilrappresenta una piattaforma per esplorare le sfide e le opportunità che le donne affrontano nel mondo imprenditoriale e favorisce lo scambio di idee e buone pratiche tra partecipanti di diverse nazionalità.Le autorità locali aprono ilDurante la prima sessione, moderata da Patrizia Artico, assessora del dipartimento per la Capitale Europea della Cultura del Comune di, vari rappresentanti politici hanno portato i loro saluti.