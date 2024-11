Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca toglie Malick Thiaw dal mercato. Ora Moncada…

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, dopo la grande prestazione contro il Real Madridsi tiene: e intanto Moncada lodal!Da quarta scelta a titolare:si è ripreso illavorando a testa bassa, e adessoha deciso dire il giocatore dal. Dopo le prime gare del campionato, infatti, il centrale tedesco partiva dietro Tomori, Pavlovic e Gabbia nelle gerarchie dell’allenatore portoghese. Con il duro lavoro e la grande voglia di rimettersi in gioco, però, il difensore ha trovato nuovamente spazio nell’undici titolare.E non in una gara qualsiasi, per mezzo del turnover, bensì nella super sfida di Champions League contro il Real Madrid.ha aperto le marcature del match con un grandissimo colpo di testa su calcio d’angolo. Poi una partita ordinata, con davvero poche, pochissime disattenzioni, nonostante l’attacco dei blancos fosse formato da Mbappé, Vinicius e Bellingham.