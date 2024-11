Massacrato di botte a Lenola muore a Fondi | due arresti

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Era stato trovato morto nella sua abitazione un 63enne di. Il cadavere era stato ritrovato dai familiari il 9 giugno scorso. Per i carabinieri i preliminari accertamenti erano apparsi incongruenti con una morte per cause naturali. Motivo per cui, la Procura della Repubblica di Latina, che ha coordinato le indagini, dispose l’esame autoptico sulla salma, permettendo di accertare che la morte era conseguenza di una doppia lesione alla milza, compatibile con un pestaggio avvenuto nei giorni precedenti.Due gli indagati, cittadini diper i quali, nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal Tribunale – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – di Latina, gravemente indiziati dell’omicidio preterintenzionale aggravato del 63enne.