Lanazione.it - L’operazione della Dda. Il boss della cocaina con base sulle colline di Firenze

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 7 novembre 2024 – Trapiantato da diversi annidi Impruneta, senza mai recidere il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra, nel bene e nel male. Si possono riassumere così i 69 anni di vita di Pasquale Conidi, calabrese di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, ritenuto il fulcro di un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, che avrebbe importatoprincipali piazze italiane, tra cui. L’inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Leopoldo De GregorioDirezione distrettuale antimafia di, è culminata nelle scorse ore nell’esecuzione di sette misure cautelari - di cui quattro in carcere - nonché di 18 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti disseminati nelle province di, Lecce, Cosenza, Torino, Prato e Vibo Valentia.