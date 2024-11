Gaeta.it - La dinamica dell’incidente

Facebook WhatsAppTwitter Tragico incidente stradale a Montecavolo: un uomo di 86 anni perde la vita contro un paloA Montecavolo di Quattro Castella, un incidente stradale ha lasciato una comunità in lutto. Un uomo di 86 anni ha avuto un brutto incedente mentre era al volante della sua automobile. L’impatto contro un palo a bordo strada, avvenuto tra via Mascagni e via Papa Giovanni XXIII, ha avuto esiti fatali. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso, l’anziano è deceduto sul colpo, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona.L’incidente si è verificato durante le prime ore del pomeriggio, quando il traffico era relativamente scorrevole. Secondo i primi rilievi, l’automobile condotta dall’anziano avrebbe sbandato, colpendo violentemente un palo per la segnaletica.