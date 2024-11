Terzotemponapoli.com - Juventus, Bilancio 2024: Perdita da 199 Milioni e Sguardo al Futuro

L’assemblea dei soci dellaha recentemente approvato ilal 30 giugno. Questa situazione evidenzia unanetta di 199,2di euro, pari al 99,2% dei voti favorevoli. Il, pur con un risultato negativo, è stato discusso e approvato da una larga maggioranza. Il numero di contrari è stato molto limitato (0,066%), con una minima parte di astenuti e non votanti. Larispecchia una situazione economica complessa ma non preoccupante, come sottolineato dai dirigenti del club.: Performance Sportive e Risultati dei TrofeiDal punto di vista sportivo, laha raggiunto diversi traguardi significativi. Nonostante le difficoltà finanziarie, la stagione si è conclusa con tre trofei. La squadra femminile ha conquistato un trofeo importante, mentre la squadra maschile ha vinto la Coppa Italia.