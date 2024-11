Gaeta.it - Incidente stradale sulla provinciale 40: tre feriti e indagini in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato oggi, giovedì 7 novembre 2024,Strada40, in un tratto che collega San Giusto Canavese e San Benigno Canavese, precisamente all’altezza del Comune di Foglizzo intorno alle 15.00. Il sinistro ha coinvolto due vetture, una Ford C Max e una Dacia Duster, portando a un intervento massiccio di soce rimasti sul posto dalle autorità locali.Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsiImmediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per garantire la sicurezza e dissuadere il traffico nella zona del sinistro. Le squadre di San Maurizio Canavese e Torino Stura hanno collaborato attivamente. Sono intervenute anche diverse ambulanze, tra cui quelle della Croce Rossa di San Giorgio Canavese e Rivarolo Canavese, oltre al SocAvanzato di Caluso, per prestare socai