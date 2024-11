Incidente mortale sulla 156 domani i funerali di Willian Marras Disposta l’autopsia

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Il Pubblico Ministero della Procura di Latina, dott. Antonio Sgarrella, ha avviato il procedimento penale sull’che ha causato la morte di, un uomo di 45 anni residente a Priverno. L’è avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 novembre 2024,Statale 156, all’incrocio con via Torretta Rocchigiana, e ha coinvolto due veicoli: una Toyota Yaris, guidata dalla vittima, e un SUV Jaguar condotto da O. G., un 36enne di Prossedi. In base alla procedura standard, il conducente del SUV è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.Disposizione delIl magistrato inquirente ha disposto l’esecuzione delper accertare che il decesso disia stato causato esclusivamente dai gravi politraumi riportati nello scontro.