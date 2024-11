Anteprima24.it - Ieri in Campania: trovano 15mila euro sul bus e li consegnano all’autista. Serie cult sugli 883, c’è anche un attore sannita

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 6 novembre 2024. Avellino –sul bus un borsello con quindici milain contanti e lo. Tre ragazzi di 14 anni, due di Flumeri e uno di Grottaminarda, che frequentano l’istituto alberghiero di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sono stati protagonisti stamattina di questo episodio. (LEGGI QUI)Benevento – La vita di unè spesso caratterizzata da numerosi sacrifici, rinunce, ore di studio, tanti ‘no’ e anni di gavetta. Un lavoro “particolare, dipendente da così tante dinamiche che non ci è dato di padroneggiare”. Ce lo racconta Angelo Spagnoletti, talentuoso, ora su Sky con ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’. (LEGGI QUI)Caserta – Durante i controlli straordinari del territorio effettuati dalla Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle operazioni per il rispetto delle norme ambientali nella “Terra dei Fuochi”, è stato denunciato un uomo di 42 anni per esercizio abusivo di attività di riparazione veicoli.