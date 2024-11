Sport.quotidiano.net - I recuperi di Prima Categoria: sorride la Codigorese, pari del Gallo. Amici di Stefano, derby ok

Pareggio nella nebbia a Santa Maria Codifiume, uno 0-0 incolore del, che però consente ai granata (nella foto Panzavolta) di stare in scia delle prime della classe. Anzi riesce a restare aggrappata alla capolista Galeazza, che comanda la classifica con 17 punti dopo aver impattato con il forte Ravarino e accorcia su La Dozza, che ha perso con largo margine con il Persiceto. Con 14 punti i galletti sono la migliore delle ferraresi, mentre per quanto riguarda le altre quattro della nostra provincia, erano tutti scontri diretti. C’è stata la sorpresa della, che ha espugnato Pontelagoscuro e conquistato così lavittoria stagionale in campionato. Ha vinto anche ladi, che ha superato 2-1 il Copparo nelcomunale. Fa rumore la vittoria esterna dei granata del Delta del Po, che si schiodano dall’ultima posizione, lasciando il cerino in mano al Copparo, fanalino di coda con appena 4 punti, mentre laha operato il sorpasso, ora a 6 lunghezze in coabitazione con l’Airone.