Game-experience.it - Horizon Forbidden West su PS5 Pro è il gioco con la grafica migliore su console, per Digital Foundry

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

ha affermato chepresenta su PS5 Pro laper unsu, affiancandosi sostanzialmente allaofferta da un PC di fascia alta, high-end.Addentrandoci nello specifico della questione, a condividere queste dichiarazioni è stato John Linneman, il capo della redazione inglese, durante la video recensione dedicata interamente alla nuovadel colosso giapponese, disponibile all’acquisto dalla giornata di oggi, il 7 Novembre.Qui di seguito sono riportate le dichiarazioni condivise da Linneman: “Credo che siano riusciti a ottenere la miglior qualità visiva che ho mai riscontrato in unper. È molto bello. Se consideriamo la densità degli elementi grafici e la quantità di dettagli che possiedono, oltre al il modo in cui questi dettagli vengono resi sullo schermo, in una maniera così pulita e attraente.