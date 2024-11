Ilgiorno.it - Fuggono all’alt, contromano e speronano la polizia che li insegue: una notte di follia tra la Brianza e Sesto

Monza – Sono scappati di frontedella, dando il via a un inseguimento lungo le strade della. Protagonisti dell’episodio due giovani colombiani, irregolari sul territorio. Tutto è iniziato poco prima delle 22 nelladi Halloween,ezza di via Borgazzi quando gli operatori delladi Stato hanno deciso di sottoporre a controllo un’auto con a bordo due soggetti sospetti. Una volta accesi i dispositivi luminosi e fatta accostare l’autovettura, gli operatori delladi Stato si sono avvicinati al veicolo per sottoporre a controllo gli occupanti. Improvvisamente il conducente ha ripreso la marcia eludendo l’alt dei poliziotti, allontanandosi a folle velocità su via Borgazzi in direzione di corso Milano. Allertata la Centrale Operativa della Questura di Monza e richiesto ausilio alle altre pattuglie sul territorio, l’equipaggio delladi Stato si è messo all’inseguimento dei fuggitivi.